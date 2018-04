Monzón dice que se sobornó a El Periódico, Zamora lo rechaza

El colaborador eficaz del Ministerio Público (MP) en el caso Cooptación del Estado, Juan Carlos Monzón, dijo en la sexta jornada de su declaración en anticipo de prueba, que sabía se había entregado US$750 mil a Jose Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, para frenar las publicaciones que ese matutino hacía en su contra.

En su testimonio, Monzón afirmó que quien le contó sobre la entrega de dinero a Zamora fue Sergio Arévalo, vinculado al caso El Bodegón. El colaborador eficaz afirmó tal situación, al explicar una escucha telefónica que fue presentada por la Fiscalía durante la audiencia. Pero dijo que no le consta que lo haya recibido.

Se refería –la escucha telefónica– a un pacto que había hecho el doctor Sergio Arévalo, Carlos Meany, de entregarle US$750 mil al señor Jose Rubén Zamora, para que me dejara de sacar en El Peladero, y que me estaba indicando que esa noche ya se le había entregado la primera parte del dinero, y que ya no me iba a estar molestando, y que ya le habían entregado la información también, para que me sacara, que fue lo que yo le di al Flaco, que me refiero a Will Schwank, que es amigo del doctor Sergio Arévalo, donde yo le di que me sacara una moto o algo que yo había comprado, para que no dijeran que me había sacado del Periódico automáticamente”, aseguró Monzón.