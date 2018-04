Guatemala es figura en el Mundial de Rusia, entérate por qué

Aunque todos sabemos que la selección de Guatemala no está entre los equipos que participarán en el Mundial de Rusia 2018, pues no logró la clasificación y está suspendida de toda competición internacional por la Fifa, eso no impide que figure en el mundial por una inesperada razón.

En el videoclip de “Colors”, del cantante estadounidense Jason Derulo, versión en inglés del himno oficial del Mundial, la bandera de Guatemala se cuela entre las invitadas a la máxima cita del fútbol.

La azul y blanco aparece en varios momentos del clip que fue grabado en Miami y Haití, en el cual se observa a varias personas bailando y jugando fútbol, todas de diferentes nacionalidades.

El audiovisual del himno de la Copa Mundial fue lanzado en la plataforma digital de YouTube el 11 de abril.

En el material, que contó con la dirección de Gil Green, también se ven las distintas culturas y nacionalidades que formarán parte de la competición. “Colors” es una composición del propio Derulo junto a Robin Weisse y Nija Charles. El sencillo cuenta, además, con una versión en español interpretada por el colombiano Maluma.

