Guatemala no llegará al 40% de vacunados con primera dosis

Ha pasado una semana más y la vacunación contra el COVID-19 ha ido disminuyendo, ya que a decir de los monitoreos en los centros de vacunación se ha observado poca afluencia de personas interesadas en ser inmunizadas.

El interés por el momento es para menores de edad.

Y a decir del presidente Alejandro Giammattei esperan terminar el año con más 8 millones de personas inmunizadas con primeras dosis contra el COVID-19.

Pero esto se contradice con una proyección de Forbes Centroamérica con datos de Our World in data , ya que al menos más de 3 países no estarán llegando al 40% de su población vacunada con al menos una dosis para el 2021, entre ellos está Guatemala.

Según cifras del Ministerio de Salud, en Guatemala se han administrado hasta la fecha 5 millones 416 mil 288 primeras dosis; 3 millones 371 mil 474 corresponden a segundas dosis y en total se ha inmunizado a 8 millones 787 mil 762 guatemaltecos.

El departamento sigue predominando la vacunación, luego le sigue Sacatepéquez, El Progreso y Quetzaltenango.

Y se sigue rezagando a Sololá, Quiché y Alta Verapaz.