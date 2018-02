El ‘efecto Trudeau’ pierde encanto en su reprobada visita a la India

El primer ministro de Canadá ha querido impregnarse de la cultura india y mostrarse cercano vistiendo sus atuendos tradicionales, pero no contaba con que las redes sociales le ridiculizarían.

Este viernes 23 de febrero finalizó la visita oficial del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en India, donde fue criticado por el baile de bhangra que ofreció en la embajada de Canadá ubicada en Nueva Delhi.

De acuerdo con el diario El País, el baile de bhangra es una danza originaria de la región de Punjab.

Watch: Canadian PM #JustinTrudeau makes his entrance at the Canada house in New Delhi.

I knew it! I knew he would BOLLYWOOD DANCE! He is such an idiot! Kinda reminds me of John Kerry bringing James Taylor with him! Utterly inappropriate!

— CVA (@ichismom) 23 de febrero de 2018