Guatemala pedirá ante la ONU que Centroamérica sea declarada la región más vulnerable al cambio climático

Centroamérica se prepara para solicitar que la región sea declarada como la más vulnerable del mundo a los efectos del cambio climático.

La solicitud correrá a cargo de Guatemala en representación del Istmo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como «COP26», que se realiza desde este domingo al 12 de noviembre en Escocia.

La postura será presentada por Mario Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, en su calidad de presidente pro tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), de los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Los países buscan presentar una posición concreta y unificada como región. «Nuestros países son altamente vulnerables a los eventos atmosféricos, lo cual limita el desarrollo de las naciones», dijo Rojas Espino durante un encuentro en preparación a la postura.

Centroamérica expondrá al mundo la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, así como aspectos políticos, técnicos y cuantitativos de los riesgos que enfrentan los países de la región, y planteará la necesidad de mayor financiamiento climático para acciones de adaptación.

“Con esta posición, estamos evidenciando de manera clara y en toda su dimensión las vulnerabilidades de la región, pero también sus potencialidades y las oportunidades que se abren si logramos que se reconozca a los países Sistema de Integración Centroamericana como una región de alto riesgo por el grado de vulnerabilidad asociado a los efectos provocados por el cambio climático, de tal manera que pueda acceder con prioridad a los mecanismos financieros de apoyo establecidos por la Convención de Cambio Climático, y poder así contar con los recursos que necesitamos para fortalecer nuestra resiliencia climática”, expresó el presidente del CCAD.

Además se pretenden realizar varios eventos para promover la posición regional y otras iniciativas importantes como “Los cinco grandes bosques de Centroamérica” y la iniciativa para el sector de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra.

La postura ya había sido anunciada meses atrás por el presidente Giammattei, quien en diversas actividades públicas criticó a los países industrializados como los principales impulsores de las catástrofes climáticas.

