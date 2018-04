Alonzo: el gasto del vuelo en helicóptero es legal

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Alfonso Alonzo, afirmó que podrá demostrar que el gasto que la cartera a su cargo hizo por el vuelo que él realizó el pasado 15 de abril en helicóptero está dentro de las capacidades que le da la ley.

Alonzo se movilizó en helicóptero al municipio de Sacatepéquez para emitir su voto por la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice.

De acuerdo con el funcionario, tiene las pruebas necesarias para acreditar que el gasto es legal.

Podemos justificarlo perfectamente, todo puede ser auditable. Lo hemos hecho como la Ley de Compras y Contrataciones lo hace. Qué bueno que auditen y ojalá auditaran también a las otras instituciones del Estado. La Contraloría General de Cuentas no se puede auditar a sí misma, ni hay quién la audite. Yo me someto a las leyes del país, y no hay ningún problema”, dijo Alonzo.