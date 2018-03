¿Tuvo injerencia Arzú en la elección de junta directiva del Congreso?

Diputados desmintieron que el alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen hubiese ejercido algún tipo de influencia para que su hijo, el parlamentario Álvaro Arzú Escobar, fuera elegido como presidente del Organismo Legislativo.

A finales de la segunda semana de marzo se publicó en redes sociales un audio en el que, supuestamente, se escucha al diputado Byron Chacón, quien estaría conversando con una mujer y a quien asegura que Arzú Irigoyen habría interferido en la elección de la junta directiva del Congreso para este año.

Chacón integra la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Por su parte, Arzú Escobar indicó que su padre tiene tiempo de no ver a Chacón.

No he escuchado el audio, me lo han comentado, pero lo único que puedo comentarle es que el alcalde de la ciudad de Guatemala no ha visto a Byron Chacón como en cinco o seis años”, afirmó el presidente del Organismo Legislativo en rueda de prensa.