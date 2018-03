Por disposición del gobierno de Estados Unidos, para ingresar a su territorio los guatemaltecos necesitan visa, aunque las autoridades también tienen la potestad de revocar el permiso migratorio.

Las causas de retiro de visa van desde señalamientos de infringir los derechos humanos hasta vínculos con lavado de dinero y narcotráfico, entre otros.

Estos son algunos de los últimos guatemaltecos que, a pesar de su posición, se han perdido la oportunidad de visitar el país del norte:

Fue diputado por Suchitepéquez. Su nombre se agregó a la lista por supuestas violaciones a los derechos humanos. Permanece en prisión preventiva como presunto autor intelectual del asesinato de un periodista y el homicidio de un colega que estaba con él.

Diputado por el Partido de Avanzada Nacional. Perdió el derecho de antejuicio debido a que es investigado por discriminación. En abril de 2017 las autoridades estadounidenses decidieron retirarle la visa y en la notificación se le calificaba como una persona no elegible para ingresar a su territorio.

Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y actualmente suspendida del cargo, así como varios miembros de su familia también perdieron el derecho de ingreso a EE. UU.

Es señalada de tráfico de influencias, lo que le llevó a perder su espacio en la cúpula del Organismo Judicial, mientras que su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, es enjuiciado por corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Aunque no se ha confirmado, el diputado de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Estuardo Galdámez también habría perdido la visa estadounidense.

Yo solo puedo hablar de relaciones formales y seguras, porque soy diputado. No puedo contestar con respecto a rumores, bolas o ningún informalismo. Pregúnteselo a la embajada americana. Yo no he tenido ninguna notificación ni he tenido ninguna relación al respecto con ellos. Pero, si así fuese el rumor, yo les voy a externar mi opinión: cada país tiene el derecho, mundialmente, de poder reservarse el derecho de admisión de cada uno de los habitantes que no son propios de su país. No sé cuál es el problema”, dijo Galdámez.