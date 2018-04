¿Coincidencia? Las veces que Jimmy Morales se ha apoyado en el Ejército

El presidente Jimmy Morales se pronunció sobre la reciente investigación que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dieron a conocer, en la cual se menciona por segunda ocasión que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) habría recibido financiamiento electoral ilícito.

Las palabra del mandatario se dieron durante un acto de conmemoración del Día del Soldado Caído en Cumplimiento del Deber, en la Tribuna Militar del Campo Marte, zona 5, rodeado de autoridades y la tropa castrense.

No es la primera vez que Morales enfrenta momentos candentes durante su mandato, en actividades militares.

Acerca del caso #FinanciamientoElectoralIlícito, en el que se supone que FCN-Nación habría recibido por lo menos Q8 millones de empresarios, sin que se registraran los aportes económicos ante el Tribunal Supremo Electoral, el mandatario aseguró que dio instrucciones para que no se aceptara dinero.

Pr Rebelión esidente @jimmymoralesgt : “No recibí dinero y dije que no quería dinero” #MiCompromisoEsConGuatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/aM4QMnU3Du

El pasado 7 de marzo, cuando se hicieron 200 cambios en el mando militar, desde la alta cúpula a los niveles medios, Morales estuvo en el Ministerio de la Defensa Nacional, donde tomó posición al respecto.

En esa ocasión, también se manifestó por la salida del país del jefe de la Comisión, Iván Velásquez, y dijo que no estaba pendiente de la agenda de otras personas, en torno al regreso del funcionario de la referida entidad.

Además, calificó de ilegal el fallo de la Corte de Constitucionalidad de anular la decisión del mandatario de expulsar a Velásquez del territorio nacional.

Una corte dio una orden, y esa orden se ha respetado. No significa que estemos de acuerdo. No significa ni siquiera que creamos que sea legal”, afirmó Morales durante una conferencia al finalizar una reunión con autoridades de la institución castrense.

Días antes de la rotación en el mando militar, se dio a conocer el caso #ManipuladoresDeJusticia, en el cual se señala al general Erick Fernando Melgar Padilla como supuesto artífice de una investigación paralela por la muerte de su padre, José Armando Melgar Moreno.

El militar tenía orden de captura, pero no se ejecutó porque se encontraba de vacaciones. Autoridades castrenses afirmaron que no pudieron comunicarse con Melgar Padilla para informarle de las acciones, y este permaneció oculto por varios días. Posteriormente, retomó sus labores y se presentó ante el Juzgado de Mayor Riesgo A.

Logró que se anulara la orden en su contra, justificando que era integrante del Tribunal Militar y que tenía derecho de antejuicio.

Para Raquel Zelaya, directora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), no se debe considerar que se trate de hechos premeditados el que Morales pronuncie discursos en momentos de crisis, acompañado de militares.

Por lo menos, el evento de hoy ya estaba planificado, y no se podría considerar que tenía relación con lo que se hizo público en el MP. No fue intencional. El Ejército no está proclive a salirse del marco constitucional”, afirmó Zelaya.