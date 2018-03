Con pocas respuestas interpelación a canciller Sandra Jovel

La interpelación de la canciller Sandra Jovel fue promovido por los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, quienes presentaron una lista de temas e interrogantes sobre las cuales versaría la indagatoria, aunque no se abordaba directamente la situación del comisionado Iván Velásquez.

Cuando alguno de los interpelantes intentaba hacer una pregunta acerca de esa temática, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, respondía que no era por eso que se había solicitado la interpelación.

Antes de salir del Congreso, Jovel fue abordada por periodistas, y ante las preguntas relacionadas con los intentos para cambiar a Velásquez, respondía que ese tema se trataba de manera exclusiva con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este momento, pues, no estoy en condiciones de dar una respuesta, dado que estamos en ese diálogo con (la Organización de) Naciones Unidas, porque es parte de las negociaciones que tenemos con Naciones Unidas y no quiero violentar las negociaciones que tenemos con ellos. Ambos tenemos un pacto de confidencialidad que yo no puedo violentar”, justificó.