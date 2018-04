Ministerio de Desarrollo paga millones en asesores, ministro lo desconoce

El subjefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, cuestionó al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Alcides Obregón, por la contratación de asesores en la referida cartera, por quienes se erogan Q5 millones 900 mil.

Según Barreda, se analiza presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por el supuesto mal manejo de los recursos del Mides.

El congresista afirmó que algunos asesores perciben salarios de Q18 mil o Q20 mil, y que según una investigación de la bancada, algunos tienen varios contratos con el Estado.

El incremento en los despachos superiores a 29 asesores nos cuesta a los guatemaltecos Q5 millones 900 mil. Asesores que tienen salarios de Q18 mil, Q20 mil, pero lo más fuerte es que estos asesores tienen contratos en otras entidades públicas”, detalló.

Ministro se defiende

El ministro Alcides Obregón se defendió de los señalamientos de la bancada al afirmar que la contratación de los asesores ocurrió en la administración anterior.

Agregó que hará una evaluación de los recursos de la institución para determinar cómo destinarlos de manera adecuada.

“Le soy honesto, cuando entré el 17 de enero no quise hacer cambios bruscamente a manera de no estar cerciorado de qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo, para no impedir la ejecución y no impedir los programas”, argumentó Obregón.

El @midesgt gasta Q6 millonesal año en pago de 29 asesores asignados al despacho superior. “Muchos tienen más de 3 plazas en el Estado con sueldos de Q20 mil” denuncia @CarlosABarreda pic.twitter.com/QP4wUi9VCl — BloqueUNE (@BloqueUNE_OL) 2 de abril de 2018

