¿En dónde anda el comisionado Iván Velásquez?

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, se encuentra fuera de Guatemala desde el pasado 2 de marzo, cuando viajó a Estados Unidos para participar en diversas actividades. Entre ellas, la conferencia “La batalla de Latinoamérica contra la corrupción: lo que viene después”, organizado por Americas Society/Council of the Americas, a la cual también asistió la fiscal general Thelma Aldana.

La agenda del comisionado lo ha llevado a presentarse en Nueva York y Washington D.C., donde este 7 de marzo se reunió con congresistas estadounidenses, pero no hay información oficial acerca de cuándo retornará a Guatemala.

Durante la permanencia del presidente Jimmy Morales en la sede del Ministerio de la Defensa Nacional, donde anunció los cambios de mando militares, fue cuestionado sobre si se permitiría el ingreso de Velásquez al país, y respondió que no está pendiente de la agenda del colombiano.

En recientes días una columna de prensa desató los rumores de que las autoridades guatemaltecas impedirían el ingreso de Velásquez al país, extremo que no ha sido confirmado; sin embargo, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, señaló que está dispuesto a accionar legalmente si el hecho se concreta.

En referencia al tema, el mandatario expresó que no considera legal la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que impidió la expulsión del colombiano del país.

El gobernante aseguró que la Organización de Naciones Unidas (ONU) no ha emitido una opinión respecto de la permanencia de Velásquez en Guatemala.

El Ejecutivo ha manifestado su descontento por la presencia de Velásquez al frente de la Cicig, aduciendo que existe intromisión y se ha excedido en funciones que no están contempladas en su mandato.

El 27 de agosto de 2017, Morales declaró non grato al jefe de la Cicig por una supuesta politización de la justicia, como calificó a las investigaciones que la Comisión desarrolla junto al Ministerio Público.

A principios de febrero pasado, la canciller Sandra Jovel y sus asesores, se reunieron con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien solicitaron verbalmente el cambio de mando en la Cicig.

En esa oportunidad, Guterres explicó que no podía destituir a Velásquez.

El pasado 2 de marzo, Velásquez participó en la conferencia “La batalla de América Latina contra la corrupción”, que tuvo lugar en Nueva York.

El 5 de marzo tuvo una intervención en el conversatorio que abordó el proceso de elección del fiscal general, organizado por el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center, realizado en Washington D.C., capital estadounidense.

Today, I discussed corruption in Guatemala with @Ivan_Velasquez_ and expressed my strong support for the @CICIGgt ’s mission. pic.twitter.com/l8LJf3O1oI

Met w @Ivan_Velasquez_ of @CICIGgt to discuss all the important work the agency is doing in the fight against corruption + impunity in #Guatemala. @RepPaulCook, @RepSires + I expressed our unconditional support for him and CICIG’s mission. pic.twitter.com/bgra4RV2Ve

— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 7 de marzo de 2018