Cuatro fueron los temas que destacó la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, en su reciente visita al país, entre los cuales destacan la lucha contra la criminalidad y el reconocimiento de Washington por el apoyo del gobierno de trasladar su sede diplomática a Jerusalén, en Israel.

Entre los asuntos sobre los cuales Haley dialogó con funcionarios guatemaltecos se puede mencionar:

La embajada de EE.UU. en Guatemala informó por medio de un comunicado de prensa que Haley “valoró el esfuerzo conjunto de Guatemala con los Estados Unidos”.

Además, la visita de la diplomática estadounidense coincidió con las honras fúnebres del monseñor Oscar Julio Vian Morales, por lo cual visitó la Catedral Metropolitana, donde se reunió con el nuncio apostólico, Nicolás Thevenin, y el sacerdote José Luis Colmenares, designado para dirigir la sede religiosa, y les mostró sus condolencias.

En la nota publicada por la embajada de EE.UU. se destaca que Vian Morales “fue legítimo defensor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Además, viajó a Puerto Queztal, Escuintla, para verificar el trabajo que se lleva a cabo en la Base de la Fuerza Especial Naval de Guatemala, la cual opera en coordinación con autoridades antinarcóticas estadounidenses.

La funcionaria estadounidense también visitó el albergue Refugio de la Niñez, donde habló con menores víctimas de la violencia intrafamiliar y trata de personas, y anunció que EE.UU. donaría US$2.2 millones para que la entidad continúe sus labores.

RT @USUN : In Guatemala we met these brave survivors at the El Refugio Shelter who have fought to overcome human trafficking and abuse to work toward a bright future. So proud of these strong girls! pic.twitter.com/yEyn9OROR2

Como parte de su agenda, Haley se reunió con el presidente Jimmy Morales y varios de los ministros de Estado, así como con la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.

RT @USUN: We had a good discussion with CICIG about its important anti-corruption work, and how it can work with the government for the good of the Guatemalan people. pic.twitter.com/SiJykJDHgd

