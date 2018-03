UNE expulsaría a alcalde de Patulul señalado de tortura

Los abusos perpetrados por el alcalde de Patulul, Suchitepéquez, Édgar José García Monroy, en contra de un joven, los cuales quedaron registrados en un video, serán conocidos por el Tribunal de Honor de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), anunció la agrupación política en un comunicado de prensa.

En la cuenta de Twitter de la UNE se encuentra la nota de prensa en la que se precisa lo siguiente:

Como medida inmediata y ante la evidencia de los hechos perpetrados, se ha acordado trasladar el caso del alcalde García Monroy al Tribunal de Honor de partido, con la recomendación de que se proceda a su expulsión y al mismo tiempo se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”.

La UNE repudia actos cometidos por alcalde de Patulul, Suchitepéquez. pic.twitter.com/4wIVj3bjww — UNE (@partidoune) 6 de marzo de 2018

Abusos en redes sociales

Varias páginas de Facebook publicaron tres videos en los cuales se ve a un joven -se desconoce si se trata de la misma persona- que es sometido a torturas. En las imágenes se observa que García Monroy es uno de los supuestos participantes del hecho.

Solo en uno de los videos se observa el rostro del jefe edil, quien aparece a la par de la víctima, a quien le coloca cinta adhesiva en la boca, con la intención de evitar que pueda abrirla.

En otro video se observa a un joven que en apariencia se lanza a la palangana de un picop, con el cuerpo cubierto de lodo, y en el tercero se registran abusos sexuales a la víctima.

Hechos son condenados

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) Edwin Escobar, jefe edil de Villa Nueva, condenó los hechos en los cuales se involucra a García Monroy.

“No he visto los videos, por la tarde me mostraron una fotografía, pero solo se veía un persona, no el alcalde. Pero si hasta la UNE da por ciertos los hechos, nosotros como Anam no tenemos nada más que exigir que se haga justicia, por medio del debido proceso”, afirmó Escobar.

También puedes leer: Así denunció Mileny Eloisa los abusos en el Hogar Seguro antes de morir #enVideo

Comentarios

comentarios