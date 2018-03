¿Qué es la Digici? Conoce a la unidad que presta apoyo a la Cicig

Mucho se habló recientemente acerca de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), después de que 11 agentes de esa dependencia, asignados a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fueran retirados de sus puestos y, posteriormente, reinstalados. Pero, ¿cuál es la función de esa dependencia de la Policía Nacional Civil (PNC)?

En el decreto 71-2005 se establece la creación de una dependencia del Ministerio de Gobernación, dentro de la PNC, encargada de colaborar con el desarrollo de políticas encaminadas a mejorar la seguridad pública.

Una de sus atribuciones es recopilar la información necesaria para determinar cuáles son los focos delictivos que se requiere priorizar, entre otras tareas.

De acuerdo con la normativa, se encarga de:

Elementos de la Digici, asignados a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, son los que se encargan de realizar las escuchas telefónicas a sospechosos de cometer delitos, durante las investigaciones preliminares.

La información que se obtiene por medio de la Digici tiene carácter confidencial y se le considera como asunto de seguridad nacional, según el decreto 71-2005.

El trabajo de esa unidad es programado de manera anual por el titular de Gobernación, quien determina cuáles serán sus objetivos, y las directrices que se dan al equipo son de carácter secreto.

La Digici no puede intervenir en investigaciones que ya tienen control jurisdiccional, o en operaciones policíacas que se deriven del trabajo de inteligencia desarrollado por esa dependencia.

El exministro de Gobernación, Carlos Menocal, opinó sobre el retiro de los agentes de Digici asignados a la Cicig, en su cuenta de Twitter:

Siempre he respetado, valorado y respaldado el trabajo de @CICIGgt, pero me genera duda el porqué agentes de DIGICI (inteligencia civil) están asignados ahí, porque su lógica no es investigación criminal. Ojo con ello.

— Carlos Menocal (@Carlos_Menocal) 20 de marzo de 2018