Guatemala y EE.UU. alcanzan “acuerdos verbales” en temas migratorios

Pese a que se canceló el encuentro entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump, funcionarios del gobierno sostuvieron un diálogo con representantes del gobierno de Trump sobre temas migratorios.

Según el gobierno de Guatemala, se discutieron temas de control migratorio, seguridad regional y la implementación de acciones conjuntas bilaterales. Además, “se alcanzaron acuerdos verbales importantes en temas de cooperación bilateral”, publicó la cuenta del gobierno en Twitter, sin ofrecer detalles de los acuerdos.

En la reunión participaron el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, Stephen Miller, Mauricio Claver-Carone y el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga. La Canciller, los Ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo de Guatemala también estuvieron presentes.

El encuentro entre Morales y Trump se canceló previo a que la Corte de Constitucionalidad otorgó este domingo un amparo provisional que dictamina que el presidente Jimmy Morales debe cumplir con lo establecido en el artículo 171 de la Constitución para constituir el territorio como “tercer país seguro”.

Productive meetings with the Government of Guatemala today, a crucial partner in stemming irregular migration and securing our respective borders with innovative solutions and collaboration. pic.twitter.com/DeXx8BedMx

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) 16 de julio de 2019