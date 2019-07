Guatemala y EE.UU. avanzan en acuerdo de «tercer país seguro»

Guatemala está cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo de “tercer país seguro” con EE.UU., según múltiples fuentes estadounidenses que están familiarizadas con las negociaciones.

Un acuerdo de este tipo requeriría que los migrantes que pasan por Guatemala soliciten asilo allí, en lugar de continuar a Estados Unidos. Esto tendría el efecto de evitar que algunos inmigrantes vayan hasta Estados Unidos para pedir el refugio.

“Cada semana está más cerca”, dijo un funcionario de la administración Trump.

Estados Unidos y Guatemala han estado trabajando diariamente para alcanzar un acuerdo de “tercer nación segura”, dijo el funcionario, quien agregó que “ha habido mucho progreso”, pero también algunos contratiempos en las negociaciones.

El secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, ha abogado por este tipo de acuerdo. En junio, el presidente Donald Trump tuiteó que Guatemala estaba “preparándose para firmar un Acuerdo de Tercer Seguro”.

