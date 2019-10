Guía de comportamiento en Halloween para pedir dulces

Los fantasmas y bomberos, princesas y zombis están listos para pedir dulces y están ansiosos por recoger la mayor cantidad de dulces posible. ¿Cómo puedes asegurar que harás un buen recorrido? ¿Y cómo puedes hacer de tu casa una parada popular? Unos consejos de etiqueta apropiados para Halloween te podrían ayudar.

Para pedir dulces

1. Sé cortés. Recuerda, la ley no exige que las personas den dulces en Halloween. Tus vecinos y amigos lo están haciendo porque es divertido y quieren ver a todos pasar un buen rato. Un pequeño “gracias” antes de agarrar un puñado de dulces es muy útil. Quién sabe, ¡tal vez incluso te inviten a otro dulce!

2. Pero no seas codicioso. ¡Truco o trato funciona solo si todos juegan limpio! Si alguien ha dejado un tazón de dulces en la puerta de su casa, sé amable y tome solo una o dos piezas para que otros niños tengan algo que encontrar. Y si alguna vez te ofrecen dulces que no te gustan, toma algunos de todos modos. Siempre podrás venderlo –¡sí, por dinero!– a un programa de recompra por una buena causa.

3. ¡Muestra tu disfraz! Disfrazarte es la mitad de la diversión. Si te preguntan como quién estás vestido, ¡dilo! Incluso si eres el duodécimo Stormtrooper o Wonder Woman que han visto esa noche, si preguntan, quieren escuchar.

4. Sé respetuoso. Una cosa es hacer una línea recta hacia la puerta para obtener tus dulces. Otra es atravesar el césped y derribar las macetas en tu búsqueda para llegar allí primero. No tienes que estar vestido como un Jedi para seguir el camino (o entrada) hasta la puerta principal.

Y si estás regalando dulces…

5. Sé un buen vecino. Es posible que tengas la tentación de ser el héroe de Halloween y repartir golosinas de tamaño completo, pero piensa en tus vecinos que ofrecen las mini versiones tradicionales. El dulce se llama “tamaño divertido” por una razón.

6. No seas demasiado aterrador. Si sabes que hay muchos niños pequeños en su vecindario, considera atenuar el factor horror en tus decoraciones. Sacar un ataúd con un grupo de niños de 5 años podría causar muchas lágrimas.

7. Sé complaciente. Intenta ofrecer golosinas libres de alérgenos y dulces regulares. De esa manera, harás más felices a los que piden dulces, y sus padres lo apreciarán.

8. Envía la señal correcta. Si has terminado de repartir dulces, apaga las luces. Y bájale el volumen a la televisión. ¡No invites a personas si no tienes golosinas! Por el contrario, niños: si no ven la luz encendida, no toquen el timbre. Es posible que la persona que está dentro ya esté dormida, o simplemente quiera evitar ofrecer dulces.

*Con información de CNN

