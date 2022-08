Hacer lo que te apasiona es importante dice Lucero

Pero no lo va a hacer sola. En el escenario la acompaña su exmarido Manuel Mijares, con el que comparte una excelente relación, a pesar de que ahora “el corazón de cada uno mira hacia otro lado”.

“Ya tenemos una confianza porque nos conocemos de toda la vida y muchas de las canciones que hacemos van perfectas para los duetos”, explica la mujer desde Miami, Florida, donde se presentará el 24 de agosto para luego extender el tour por otras importantes ciudades como Atlanta, Las Vegas o Los Angeles, otras ciudades con una fuerte presencia hispana.

Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero, empezó su carrera a la edad de 10 años. En ese entonces, en 1982, se le conocía como “Lucerito” y aparecía en populares programas de televisión de la época como “Alegrías de mediodía” o “Chiquilladas”. Más tarde, a los 13 años, le llegó la oportunidad de grabar su primer álbum discográfico al que tituló “Te prometo”. Después, protagonizaría su primera telenovela y rodaría la película “Coqueta” junto a Pedro Fernández, lo que acabó por catapultarla a la fama.

Pero no fue hasta la década de los noventa cuando realmente alcanzó el reconocimiento de la industria de la música, el cine y la televisión hispana. Sus canciones “Corazón a la deriva”, “Cuéntame” y “Tanto” se posicionaron entre los primeros puestos de la prestigiosa lista musical Billboard para luego consolidarse como una de las principales artistas en la región.

“Tengo muchísimos seguidores de Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. También en Centroamérica, donde hay mucha gente que me sigue, y espero poder regresar muy pronto con más shows”, decía la estrella mexicana.

Ahora su hija, que lleva el mismo nombre que la madre, también ha decidido incursionar en el mundo de la música. A Lucero le hace mucha “ilusión” que su hija haya escogido esta profesión y confiesa que ya le ha dado algún que otro consejo. “Nosotros siempre le hemos dicho que no deje de perseguir sus sueños y que disfrute lo que le guste hacer porque las cosas forzadas y obligadas no salen si no salen del corazón”, decía al respecto.

Su otro hijo, José Manuel, de 20 años, también podría seguir los pasos de su madre, aunque en otro ámbito. “Aún está en la universidad, pero él está más metido en el tema de la producción del show, ayudándonos. Pero como digo, lo importante es que los hijos hagan lo que ellos quieran, lo que les haga felices y nosotros estaremos apoyándolos toda la vida”, agregaba.

Con más de 40 años encima de los escenarios, Lucero asegura que tiene “cuerda para rato” y que no se plantea, de momento, abandonar su carrera profesional. “El cariño de la gente es lo que te anima a seguir adelante, a seguir innovando y a seguir dando lo mejor de ti”, relataba.

Y eso es lo que está tratando de hacer con esta nueva gira de conciertos, con la que pretende devolver a su público “todas las alegrías que ha recibido durante estos años” con un repertorio musical de grandes éxitos para que la gente eche la vista atrás y “recuerde los mejores momentos de sus vidas”.

Fuente: VOA

