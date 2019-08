Hallan muerto a narco que se disfrazó de su hija para fugarse

Un narcotraficante brasileño fue encontrado muerto dentro de su celda, días después de que intentara fugarse de la cárcel «vestido como su hija», el sábado pasado.

Utilizando una peluca de pelo largo, una máscara de silicona y otras prendas femeninas fueron utilizadas por Clavino da Silva para tratar de pasar la barrera de seguridad de una prisión ubicada en Río de Janeiro.

Pero los nervios traicionaron al también conocido como «El Baixinho» (El Pequeño), cuando otra mujer que estaba a su lado lo delató.

Según la Secretaria de Administración Penitenciaria de Brasil, el suceso apunta a que fue un suicidio, ya que se informó que tenía una sabana enrollada en el cuello.

En un informe entregado por la Policía se detallo que da Silva pretendía dejar a su hija de 19 años encerrada en su celda luego de que esta lo visitara.

Luego de que la verdad saliera a luz el reo fue colocado en aislamiento en la penitenciaria de Laércio da Costa Pelegrino, conocida como Bangu 1.

El ahora ultimado, era uno de los líderes del Comando Vermelho (Comando Rojo, en español), uno de los grupos criminales más poderosos del país, que controla el narcotráfico en gran parte de la localidad.

A gang leader in Brazil attempted an escape from prison by dressing up as his daughter when she visited him. He exited jail in her place and was stopped for “looking suspicious”.

Ya think?😳😳🤭 pic.twitter.com/lvlWePcdOp

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 4, 2019