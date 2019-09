Hallan restos de más dos mil fetos en casa de doctor que aplicaba abortos

Se han encontrado los restos de más de dos mil fetos en una casa de Illinois, Estados Unidos, de un ex médico especialista en abortos.

La familia de Ulrich Klopfer descubrió los restos mientras revisaba las propiedades del médico después de su muerte el 3 de septiembre de este año.

Klopfer tenía una clínica en South Bend, Indiana, que cerró cuando se revocó su licencia en 2016.

Fue acusado de no informar a las autoridades sobre los abortos realizados en una niña de 13 años.

#BREAKING: The Will County Sheriff’s office in Illinois is conducting an investigation after finding more than 2,000 fetuses at the home of former South Bend abortion doctor Dr. Ulrich Klopfer. pic.twitter.com/ONWBfkba6n

— Max Lewis (@MaxLewisTV) September 14, 2019