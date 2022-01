Harris trata de definirse después de un año en el puesto de vicepresidenta

El presidente Joe Biden puso todo el peso de su presidencia detrás de la acción por el derecho al voto la semana pasada, y se dirigió al Capitolio para presionar a los demócratas a cambiar las reglas del Senado para aprobar legislación.

La vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden eligió para tomar la iniciativa en la aprobación de la legislación sobre el derecho al voto en junio, no estaba allí.

Tanto la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, como los asistentes de Harris no tuvieron una respuesta clara cuando se les preguntó por qué la vicepresidenta no se había unido a Biden en la reunión.

Fue otro ejemplo más de la dificultad que ha enfrentado Harris durante su primer año en el cargo, mientras luchaba por definirse a sí misma y su papel.

Harris ha lidiado con una amplia cartera de asignaciones difíciles, respondió preguntas sobre su relación con el presidente y se enfrentó a lo que los aliados dicen que es un escrutinio sin precedentes para un vicepresidente, sin, algunas preocupaciones, el apoyo adecuado de la Casa Blanca.

Y ha navegado todo eso dentro de las limitaciones de una pandemia global y el deber de actuar como el voto de desempate en un Senado dividido en partes iguales, los cuales han restringido su capacidad de viajar más allá de Washington.

“Es difícil para cualquier vicepresidente brillar, incluso en los mejores tiempos. Y estos no son los mejores tiempos”, dijo Roy Neel, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exvicepresidente Al Gore. «Usted no solo sirve a gusto del presidente, para cualquier actividad pública, sino que hay un límite en cuanto a lo que puede hacer para asumir el papel principal en el tema principal del día».

Partidarios frustrados

De hecho, los asistentes de Harris dicen en privado que la vicepresidenta tiene cuidado de no adelantarse al presidente, ya que nunca quiere atribuirse el mérito de los éxitos de la administración. También dirá a menudo que, si bien ofrece sus opiniones francas al presidente en privado, su función pública es garantizar que tenga éxito.

Pero eso ha dejado a algunos partidarios de Harris, que se entusiasmaron con ella como una voz progresista franca en el Senado en temas que van desde la reforma policial hasta el derecho al voto, frustrados por lo que ven como su ausencia en temas clave. Durante una entrevista reciente con la personalidad de los medios Charlamagne Tha God, cuando Harris abandonó su comportamiento típicamente agradable y defendió bruscamente a Biden, Charlamagne tomó nota.

«¿Esa Kamala Harris? Esa es la que me gusta», dijo. «Esa es la que me gustaría ver aquí más a menudo en estas calles».

Muchos de los problemas que encara Harris

No tienen una solución clara o una recompensa inmediata. Se le asignó la tarea de impulsar el acceso de banda ancha, liderar el Consejo Espacial, impulsar la aprobación del proyecto de ley de derechos electorales y abordar las causas fundamentales de la migración a la frontera sur de EE. UU. Los republicanos en particular han criticado a Harris por su trabajo sobre inmigración, acusándola de no haber hecho lo suficiente debido a que un aumento significativo de inmigrantes en la frontera ha acosado a la administración.

También ha recibido críticas de la izquierda por su trabajo sobre inmigración. “No vengan” a Estados Unidos, les dijo a los migrantes durante su viaje a Guatemala y México el año pasado. En respuesta, la representante demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York tuiteó que los comentarios de Harris fueron «decepcionantes».

Domingo García, el presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo que quería ver más del exsenador progresista durante ese viaje, calificándolo de «un día tarde y un dólar corto».

«Ella fue a América Central; no se reunió con grupos comunitarios o grupos cívicos involucrados en el tema. Entonces es casi como si no tuvieran una caja de resonancia y estuvieran buscando a tientas en la oscuridad una solución», dijo.

Harris, quien se negó a ser entrevistada para esta historia, ha desestimado las preguntas sobre la dificultad de su carpeta, insistiendo en que disfruta asumir tareas difíciles. Pero en privado, algunos de sus aliados se han quejado de que la vicepresidenta no solo tiene algunas de las tareas más ingratas de la administración, sino que tampoco ha recibido suficiente apoyo o recursos de la Casa Blanca para cumplirlas.

Y la rutina de la oficina claramente ha pasado factura. Harris ha generado titulares negativos en las últimas semanas por el éxodo de los principales asesores, incluido su exdirector de comunicaciones y exjefe de voceros, con asesores anónimos que se quejan de un ambiente de trabajo difícil y un jefe demasiado duro.

Factores limitan las actividades

Aún así, algunas de las mayores limitaciones de Harris están fuera de su control: la pandemia y las demandas de su tiempo como voto de desempate en el Senado. Harris no ha podido hacer tantos eventos públicos en persona como ella y sus ayudantes quisieran debido a la pandemia, y solo ha hecho una fracción de los viajes internacionales típicos de un vicepresidente, lo que ha reducido sus compromisos diplomáticos a reuniones virtuales o llamadas telefónicas.

Ella también está atada a Washington debido a la imprevisibilidad del horario del Senado. Harris ha emitido 15 votos de desempate hasta el momento, la mayor cantidad de cualquier vicepresidente moderno, y debe permanecer en Washington la mayoría de las semanas en caso de que se someta a votación una nominación.

«Realmente no es una fuente de poder o influencia, porque en realidad, todo lo que está haciendo es votar por la línea de administración», dijo el historiador vicepresidente Joel Goldstein. «Es realmente una limitación, porque restringe su capacidad para hacer otras cosas».

A principios de año, parecía que Harris era un objetivo más importante para los republicanos que Biden. Ahora eso es menos. Una encuesta de Gallup en diciembre mostró que el 44% de los estadounidenses dijeron que aprueban la forma en que Harris está desempeñando su trabajo como vicepresidenta, y el 54% lo desaprueba. Eso fue similar a la calificación de Biden en la encuesta.

Los asistentes de Harris dicen que ella ha desempeñado un papel activo en algunas de las decisiones políticas más difíciles del presidente, incluida su decisión de retirarse de Afganistán.

También argumentan que parte de su trabajo diplomático no ha recibido el crédito que merece, señalando las primeras inversiones que obtuvo de empresas en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte de su trabajo allí, así como un viaje sin errores a Francia. destinado a suavizar las relaciones con la nación a principios de este año.

Destacan las formas en que su perspectiva como la primera mujer y la primera persona negra e india estadounidense en el papel ha ayudado a elevar los temas que, según dicen, normalmente no llamarían la atención de la Casa Blanca, como la mortalidad materna. Y dicen que también ayudó a mantener a miembros clave del Caucus Negro del Congreso a bordo durante las negociaciones de infraestructura.

Pero los aliados dicen que su posición histórica también la ha llevado a un escrutinio desmesurado y, en ocasiones, ha distorsionado la cobertura de sus logros.

“Ha habido un nivel de interés sin precedentes en ella y entusiasmo por su primicia histórica. Es la primera vicepresidenta en tener un cuerpo de prensa tan grande”, dijo la estratega demócrata Karen Finney, aliada de Harris.

Finney, que es negra, dijo que hay un nivel de «sexismo y racismo» en la cobertura de Harris, señalando en particular las historias centradas en los momentos en que Harris se rió cuando le hicieron preguntas en las entrevistas.

«La cobertura se enfoca en el estilo sobre la sustancia», dijo.

Fuente: VOA

