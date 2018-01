Este olvido del gobernador de Hawái impidió desmentir alerta por misil

La alerta enviada por mensajes de texto sobre la llegada de un misil balístico a Hawái el pasado 13 de enero pudo ser desmentida por el gobernador David Ige, quien supo en dos minutos que se trataba de una falsa alarma. Sin embargo, no recordaba su contraseña de Twitter para escribir un mensaje en su cuenta personal.

HAWAII – THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE. THE ALERT WAS SENT OUT INADVERENTLY. I HAVE SPOKEN TO HAWAII OFFICIALS AND CONFIRMED THERE IS NO THREAT. pic.twitter.com/hwRGct2aTa

— Rep. Tulsi Gabbard (@TulsiPress) 13 de enero de 2018