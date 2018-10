Eden Hazard no deja dudas sobre el Madrid, esto dijo a la prensa inglesa

Ya no quedan dudas. Eden Hazard revela que “su sueño” es vestir la camisola del Real Madrid. Esto manifestó a medios ingleses.

“El Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir, jugar en el Real es mi sueño desde que era niño”, enfatizó el astro del Chelsea tras la victoria ante el Southampton.

Añadió que siempre que se levanta por la mañana siente “en su cabeza” que quiere irse (del Chelsea), pero otras veces piensa que quiere quedarse en el club londinense.

“Es una decisión difícil, es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero. Es como cuando uno tiene un sueño y quisiera hacerlo realidad. Lo he dicho muchas veces: si me voy, seré feliz, sé que si me quedo seré feliz. No es que si me voy vaya a ser feliz y si me quedo no vaya a estar contento”, dijo.

Pero una cosa es el deseo y otra que se concrete. “No quiero dramas. Quiero lo mejor de mí, pero también lo mejor para el club, porque el club me lo ha dado todo. No quiero decir que voy a firmar un contrato y luego no firmarlo. Así que ya veremos”, aseguró el belga.

Tras el cierre del mercado, el padre de Hazard hablaba del frustrado fichaje, pese a la salida de Ronaldo. “No puedo decir por qué no ha pasado el fichaje, no es porque él no quiera. Tal vez el Real Madrid tiene una política de fichajes que se centra ahora en dar oportunidades a los jóvenes”, aseguró.

