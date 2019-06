Un helicóptero se estrelló contra un edificio de Nueva York

Un helicóptero se estrelló contra un edificio ubicado en 7a Avenida en Manhattan, según tuiteó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).



Según las autoridades policiales, al menos una persona murió en el accidente.

El piloto del helicóptero murió, según el FDNY. No se sabe si el piloto es la persona muerta que reportaron previamente las autoridades o si es otra. El piloto no ha sido identificado.

El piloto fue la única persona a bordo del helicóptero según información preliminar, según Kathleen Bergen, portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA), por sus siglas en inglés).



El helicóptero Agusta A109E se estrelló aproximadamente a las 1:45 p.m. ET en el techo de 787 7th Ave., dijo Bergen.

“Los controladores de tráfico aéreo de la FAA no manejaron el vuelo”, dijo.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigará el accidente y determinará su causa, dijo Bergen.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que no hay indicios de que el accidente del helicóptero de hoy esté relacionado con el terrorismo.

“No hay indicios en este momento de que esto haya sido un acto de terror y no haya una amenaza continua para la ciudad de Nueva York”, dijo.

El alcalde Bill de Blasio dijo que no hubo otras lesiones a nadie en el edificio y en el suelo.

“Y solo quiero decir, gracias a Dios por eso”, dijo. “Esto podría haber sido un incidente mucho peor. Y gracias a Dios, ninguna otra persona resultó herida en este incidente absolutamente impactante e impactante”.

El helicóptero que se estrelló en un edificio de Manhattan estuvo solo 11 minutos en el aire, dijeron las autoridades.

“Aproximadamente a la 1:32 de esta tarde, el helicóptero despegó en el helipuerto de la calle 34 y unos 11 minutos más tarde se estrelló en la calle desde donde estamos ahora”, dijo el comisionado de policía James O’Neill en una conferencia de prensa.

O’Neill dijo que las primeras llamadas al 911 se realizaron a la 1:43 p.m. ET y reportó un accidente y un incendio en la parte superior de un edificio de oficinas de 54 pisos en la 7a Avenida.

Las autoridades dijeron que varias agencias están trabajando juntas para averiguar por qué el helicóptero estaba en el área y qué salió mal.

“En este momento, el FBI está trabajando con la FAA y la NTSB para recopilar información adicional sobre el piloto, creemos que hemos identificado provisionalmente el avión, la trayectoria de vuelo y su propietario”, dijo O’Neill.

El edificio involucrado en el accidente del helicóptero no tenía una plataforma de aterrizaje, dijo a CNN el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

“Los helicópteros no han aterrizado en edificios en Manhattan durante décadas”, dijo. “Hubo un accidente horrible en lo que era el edificio de Pan Am hace algunos años y fue prohibido después de eso. Y, de hecho, un helicóptero no debería estar en esta zona de Manhattan sin la aprobación de la torre del Aeropuerto LaGuardia”.

De Blasio agregó que el helicóptero no debería haber estado en el área, especialmente debido a la Torre Trump.

“Pero algo como esto debería haber sido autorizado. No tenemos ninguna indicación de que lo fuera, pero aún estamos investigando para confirmar eso”, dijo.

El alcalde dijo que el helicóptero era volado por un “piloto comercial”.

“Esta es una persona que ha estado haciendo este trabajo por un tiempo. Aparentemente era un helicóptero ejecutivo usado para transportar a ejecutivos”, dijo de Blasio.

Esto es lo que sabemos sobre este modelo:

El helicóptero AW109 se fabrica en variantes de uno o dos motores.

El modelo al que se hace referencia en la declaración de la FAA fue descrito en 2013 por la empresa: “El AW109 Power es un helicóptero con certificación IFR de un solo piloto con una velocidad de crucero máxima de 154 nudos (285 km / h). Los motores de la aeronave están controlados por un sistema de Control de Motor Digital de Autoridad Completa (FADEC). Una cabina de vidrio digital con seis pantallas de instrumentos de cristal líquido proporcionan a la tripulación aérea datos de vuelo, sistemas y misión”.

IFR, o reglas de vuelo por instrumentos, significa que el helicóptero puede volar en situaciones de baja visibilidad, pero el piloto también debe estar entrenado para volar en esas condiciones.

La policía ha cerrado una gran parte de las calles del centro de Manhattan al tráfico de peatones y vehículos.

El área cubre 15 cuadras de la ciudad y dos avenidas, e incluye el icónico Times Square de la ciudad de Nueva York y muchos teatros de Broadway.

El edificio donde se estrelló un helicóptero esta tarde es propiedad de CALPERS, el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de California, según un tuit de la agencia.

“Somos conscientes del accidente de un helicóptero en la ciudad de Nueva York que involucra un edificio en nuestra cartera de bienes raíces”, escribió CALPERS en su cuenta en Twitter.

En conferencia de prensa, el alcalde de de Nueva York, Bill de Blasio, y otros funcionarios de la ciudad confirmaron que una persona, presumiblemente el piloto, murió, y dijeron que no hay indicios de que el accidente fue relacionado con el terror.

Pero todavía hay muchas cosas que no sabemos en este momento:

¿Por qué se estrelló el helicóptero? Los funcionarios dijeron que la investigación sobre la causa del accidente está en curso.

¿Quién murió en el accidente? Si bien los funcionarios dijeron que se presume que la única víctima del accidente era el piloto, no lo identificaron.

¿Por qué estaba el helicóptero en la zona? El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, señaló que no se permiten aeronaves en el área donde el helicóptero se estrelló sin la aprobación de la torre del aeropuerto de LaGuardia. No está claro por qué este helicóptero estaba volando sobre Midtown Manhattan.

¿Por qué el helicóptero estaba volando en un clima como este? Está lluvioso y nublado en Nueva York hoy. Cuando el reportero le preguntó por qué había despegado el helicóptero, el comisionado de policía de la Ciudad de Nueva York, James O’Neill, dijo: “No estamos seguros. Eso es parte de la investigación”.

Hubo un aterrizaje forzoso de un helicóptero en el techo del número 787 de la Séptima avenida en Manhattan, dijeron las autoridades. “El incendio se ha extinguido. Por favor continúen evitando el área”, dijeron las autoridades.

La zona fue evacuada.



“Esta es una información muy preliminar”, dijo el gobernador Andrew Cuomo. “El Departamento de Bomberos está en la escena y están respondiendo”.

“La información preliminar es que hubo un helicóptero que realizó un aterrizaje forzoso, un aterrizaje de emergencia o que aterrizó en el techo del edificio por una razón u otra”, añadió.

“Hubo un incendio que ocurrió cuando el helicóptero golpeó el techo. Las personas que estaban en el edificio dijeron que sentían que el edificio temblaba”, afirmó el gobernador y dijo que el Departamento de Bomberos tenía el control de la situación.

“Si eres un neoyorquino, tienes un nivel de estrés postraumático desde el 11 de septiembre. Y recuerdo muy bien aquella mañana. Así que tan pronto como escuchas que una aeronave choca contra un edificio, mi mente va a donde va la mente de todos los neoyorquinos”, dijo el gobernador Cuomo.

En el momento del accidente de helicóptero reportado en la ciudad de Nueva York, caían lluvias moderadas a intensas en la ciudad y la visibilidad en Central Park se había reducido a solo dos kilómetros. Los vientos eran de 15 km/h.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está al tanto de la situación. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, está camino a la escena.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junio de 2019