Hija de Alicia Villarreal revela por qué escondió que un familiar intentó abusar de ella

«A través de historias en su cuenta de Instagram, Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, relató que «una persona de su familia irrumpiera en su cama para tocarla».

Según Infobae, Carmona «recibió el apoyo de sus padres y aceptó que decidió mantener oculto el ataque para no perjudicar a su abuela».

Ante las críticas de personas de dejar que la situación pasara, Melanie aseguró que tanto su madre Alicia Villarreal, como su padrastro Cruz Martínez la han apoyado siempre.

“Jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí. Intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso”, aseguró.

Como respuesta a su hija, Arturo Carmona escribió: “Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”; Melanie agradeció el apoyo a su padre y aclaró que tanto Alicia, como Cruz siempre estuvieron ahí para ella.

La narración del abuso

Este fue el relato que la hija de la cantante escribió a través de historias en su cuenta de redes sociales:

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”.

“Tú nada más no te quitabas, sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, llorando, en shock, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”.

“Le llamé a mis papás histéricas, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ‘chingaquedito’ todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe”.

“Uno no sabe lo que viva la otra persona hasta que le pasa, quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos, y me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa, de no haber tenido el valor de pararme, moverme o golpearte”.

*Con información de Infobae