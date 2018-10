¿Qué harías si tu hijo rompe en pedacitos Q8 mil?

Pues exactamente eso le pasó a una familia residente en Utah, Estados Unidos, pues su hijo de 2 años metió a la trituradora US$1,060, equivalentes a Q8 mil 166.

Ese dinero lo habían ahorrado durante un año para pagar abonos de la temporada de fútbol americano.

Esta semana que les tocaba hacer el pago, empezaron a buscar el sobre en donde tenían guardado el dinero y simplemente no lo encontraban.

No fue sino hasta cuando a Jackee Belnap se le ocurrió buscar entre la trituradora y encontró los billetes en pedacitos.

“Durante unos cinco minutos simplemente lo digerimos, no hablamos. No sabíamos qué hacer y luego rompí el silencio y me dije: ‘Bueno, esto será una gran historia algún día’”, expresó la madre.

Sin embargo, los Belnap tienen la esperanza de recuperar su dinero en uno o dos años.

Hay una oficina gubernamental que se encarga de gestionar dinero que ha sufrido cualquier tipo de daño, así que no todo son malas noticias.

¿Qué harías tú si tu pequeño acaba con tus ahorros de un año por una travesura?

Jackee dijo que le prohibirán al chico acercarse a la trituradora, aparato con el que estaba familiarizado, ya que siempre le ha ayudado a deshacerse de documentos sin valor.

