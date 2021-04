Hilary Duff habla sobre las relaciones sexuales durante el embarazo

«Esta vez me sentí un poco más protectora con mi cuerpo», dice Hilary Duff, reflexionando sobre cómo su embarazo más reciente se diferencia de los dos anteriores.

Esta vez, Hilary Duff no estuvo dispuesta a tener relaciones sexuales durante su embarazo, a pesar de estar totalmente a favor la última vez.

La actriz Younger, de 33 años, dio una entrevista al Dr. Elliot Berlin para una edición de Informed Pregnancy Podcast, reflexionando sobre cómo su tercer embarazo se diferencia de los dos últimos.

Duff y su esposo Matthew Koma dieron la bienvenida a su segundo bebé juntos, su hija Mae James, el 24 de marzo. La pareja también comparte a su hija Banks Violet, de 2 años, y Duff también es madre de su hijo Luca Cruz, de 9.

Un punto contrastante fue que Duff no usó el sexo durante su embarazo como una «herramienta útil y divertida» como lo hizo mientras esperaba a Banks.

«El sexo realmente no fue interesante para mí en todo este tiempo», compartió. «Así que hacia el final, donde con Banks se sintió como una herramienta realmente útil y divertida, esta vez dije: ‘No, no para mí’. Me molestó mucho cuando la gente decía: ‘¿Sabes qué es lo que realmente hace que las cosas comiencen?’ Yo digo, ‘¡No!’ »

«Pobre Matt», bromea Duff, «pero tal vez no. Tal vez él dijo, ‘Esto es lo mejor en este momento’. »

Ella pensó que su deseo sexual reducido significaba que iba a tener un hijo, explicó Duff.

Duff relató la historia de su nacimiento, compartiendo cómo su trabajo de parto y el parto sucedieron muy rápidamente: tres horas y nueve minutos en total.

Agregó que finalmente «dio un fuerte empujón y la bebé salió» durante su parto en el agua en casa. Duff comentó: «Me siento muy bien. Creo que esta ha sido la más fácil, la recuperación más fácil».

Duff y Koma anunciaron su compromiso en mayo de 2019 y se casaron ese mismo año en diciembre. Para su primer aniversario de bodas el invierno pasado, Duff compartió una foto en Instagram de sus nupcias y reflexionó sobre su matrimonio.