Hombre cae nueve pisos por un conducto de ventilación para no perder sus zapatos

Recuperar sus zapatos casi le valió la vida a un hombre, pero terminó impulsándolo a las noticias y difundiendo el video de su rescate en redes sociales.

Los residentes de un bloque de apartamentos en Yakutsk, ubicado a unos 450 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, fueron despertados el domingo en medio de la noche por fuertes gritos de auxilio.

Curiosamente, el ruido provenía de detrás de una pared sólida en la planta baja.

Los rescatadores que fueron llamados a la escena atravesaron la pared con sierras y martillos para descubrir a un hombre colgado boca abajo dentro de un pozo de ventilación.

Fue llevado al hospital, con imágenes de video de la extraña operación de rescate subidas en línea.

Pero la historia de cómo llegó el tipo allí fue aún más extraña. Resultó que había dejado caer sus zapatos en el conducto de ventilación del piso 10.

Resident of #Yakutsk, #Russia, fell into the ventilation shaft trying to get his boots. The man was rescued by #EMERCOM pic.twitter.com/pAJ6sEJdu4

— RT (@RT_com) December 8, 2019