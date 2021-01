Hombre gana un premio de lotería millonaria después de chocar su auto nuevo

Seguro que Anthony Dowe no sintió que era su día de suerte cuando accidentalmente atropelló a dos ciervos con su auto nuevo.

Pero unas horas más tarde, el hombre de Carolina del Norte revisó sus billetes de lotería y descubrió que había ganado un premio de US$ 2 millones en Mega Millions.

Dowe se dirigía al trabajo el sábado, el día después del sorteo del premio mayor de mil millones de dólares, cuando chocó con los ciervos en su Kia K5 2021, dijeron los funcionarios de la Lotería de Carolina del Norte.

«Entonces me enojé, volví a casa, me metí en la cama y me fui a dormir», dijo el martes en un comunicado. «Luego me desperté y revisé mis boletos».

«Revisé el cuarto boleto y vi el ‘4’ y luego el siguiente número y el siguiente y el siguiente. Y estaba como ‘¡Guau!’ Fue una locura».

Dowe terminó acertando las cinco bolas blancas, superando las probabilidades de 1 en 12,6 millones, para ganar el premio de US$ 1 millón. Este se duplicó a US$ 2 millones cuando se sorteó el 2X Megaplier.

«Fui y les mostré a mi papá y a mi mamá y todos estaban felices», dijo en el comunicado.

Dowe reclamó su premio el lunes y se llevó a casa US$ 1,4 millones, después de las retenciones de impuestos estatales y federales.

El boleto ganador del premio mayor de Mega Millions se vendió en una tienda Kroger en Novi, Michigan, según un comunicado de prensa de Mega Millions.

Dowe planea gastar el dinero en algunas reparaciones en la casa de sus padres, para pagar el auto de su sobrina y para sus ahorros, dijo, según el comunicado

También llevará a arreglar su auto nuevo, dijo, y lo terminará de pagar.

*Con información de CNN