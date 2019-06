Hombre murió mientras viajaba en su motocicleta y un rayo le impactó

Un hombre murió después de ser alcanzado por un rayo mientras conducía su motocicleta en el noreste de Florida.

El hombre de 45 años viajaba hacia el sur por la carretera interestatal 95 cuando fue golpeado, informó la Patrulla de Caminos de Florida.

El rayo destrozó el casco del motociclista, dijeron las autoridades. Se desvió hacia el separador de la vía y fue expulsado del vehículo.

This is what’s left of a 45 year old man’s helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1

— FHP Orlando (@FHPOrlando) 9 de junio de 2019