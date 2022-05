Hombre transmitió en Twitch asesinato de personas en supermercado de Buffalo

El sospechoso que está bajo custodia luego de asesinar a varias pesonas en un supermercado en Buffalo, Nueva York, transmitió la masacre en la red social Twitch.

Se cree que fallecieron entre 8 a 10 personas en el supermercado Tops en la cuadra 1200 de Jefferson Avenue.

El atacante no ha sido identificado y se trata de un hombre de al menos 18 años.

La Policía asume que transmitió en directo el ataque por medio de una cámara instalada en el casco que utilizó.

En un video compartido por redes sociales, se muestra cuando el hombre llega al supermercado, se estaciona y apunta un rifle de asalto a personas en el parqueo del comercio. El clip solo transmite los minutos previos a que se inicie el ataque.

La red social Twitch se pronunció por medio de un comunicado, en el cual aseguran estar «devastados».

«Nuestros corazones van con la comunidad impactada con esta tragedia. Twitch tiene tolerancia cero contra la violencia de cualquier tipo y trabaja rápidamente para responder a todos los incidentes en la red. El usuario ha sido suspendido indefinidamente del servicio, y estamos monitoreando cuentas que estén retransmitiendo este contenido», dice el comunicado.

Las autoridades no descartan que haya sido un crimen de odio pues ocurrió en un barrio predominantemente afro americano. La mayoría de las víctimas son de esta población, se asegura.

*Con información de Variety.

A clip from the live stream on Twitch that is claiming to have been a live stream video of the mass shooting at the Tops Market in #Buffalo, #NewYork. The video is NOT graphic, it shows the moments before the shooting begins. pic.twitter.com/KrlgYgdaFY

— Ice Analytics (@ice_analytics) May 14, 2022