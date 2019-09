La reconocida marca llega al país con su Honda Center Guatemala, cuyas instalaciones la posicionan como el «Dealer» más grande de Centroamérica y el Caribe.

Este gran Honda Center cuenta con un edificio de ocho niveles y tres sótanos, el cual ha abierto sus puertas a los/as guatemaltecos/as.

Es por ello que se ha convertido en «un concepto único dentro de la industria, donde las personas vivirán una experiencia inolvidable», comenta la compañía.

Esto debido a que, el Honda Center cuenta con lo último en tecnología y atención personalizada que hará sentir que soñar es estar vivo, tal como lo dicta su filosofía.

“Para Honda Guatemala, es un honor presentar este nuevo edificio, pues parte de nuestra filosofía es soñar en grande y con el Honda Center, hemos logrado cumplir nuestro sueño», expresó Gerardo Ralón, Gerente General de Honda Guatemala.

Cabe resaltar que Honda posee un firme compromiso con el medio ambiente, y el Honda Center no es la excepción, pues ha llegado a ser un edificio reconocido por Honda Green Dealer Program.

Este programa es creado con el objetivo de reducir el consumo de energía y agua dentro de las instalaciones.

De las instalaciones y horarios

Sótano 1:

Recepción de vehículos y motos para el servicio de mantenimiento. También se encuentra la sala de venta de repuestos y accesorios originales Honda. Asimismo, este sótano incorpora el Taller Express, donde se realizan servicios menores en 45

minutos con previa cita.

Sótano 2:

En este sótano inicia la experiencia Honda, ya que es la recepción principal del edificio. Además, cuenta con tres salas privadas de entrega con una experiencia única y exclusiva.

Nivel 1:

En el primer nivel se aprecia una exhibición completa de vehículos Honda.

Nivel 2 – Power House:

Este nivel presenta la exhibición completa de motos de alta cilindrada.

Nivel 5:

El taller de servicio de Honda Center se encuentra en este nivel. Aquí, todos los vehículos y motos ingresadas por los clientes reciben su mantenimiento correspondiente.

Niveles de estacionamiento:

El área de parqueos está disponible en el sótano 3, nivel 3 y 4.

El horario de atención del Honda Center es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 4: 00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. – 3: 00 p.m. Para más información de los servicios, pueden visitar la página www.honda.com.gt

Comentarios

comentarios