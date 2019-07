Hormigas voladoras «aterrorizaron» a Gran Bretaña

Todos los años hay un día en el que, según la tradición, Gran Bretaña es invadida por enjambres de hormigas voladoras, y este año, los insectos llegaron en un número tan grande que fueron vistos desde el espacio.

Los insectos colmaron el sur de Inglaterra el martes, en una invasión que, a primera vista, parece indicar que estamos viviendo en las primeras etapas de una película sobre desastres.

Tan grandes fueron las tormentas que el radar meteorológico las confundió con la lluvia, un fenómeno mucho más común en las Islas Británicas.

El meteorólogo y presentador del tiempo de BBC Simon King notó el error al escribir en Twitter junto con un video de las lecturas del radar: “¡Hormigas voladoras! Enjambres de ellas volando hacia el cielo en el sur de Inglaterra están siendo tomadas como lluvia en la imagen del radar de esta mañana…!”.

The latest view from space 📡 shows that our radar is picking up something that isn’t #precipitation along the south coast 🤔 pic.twitter.com/N4eU9n6Z6A

Pero aunque el ataque puede parecer inusual, simplemente señaló la llegada anual de lo que se conoce como el Día de la Hormiga Voladora.

Grupos de insectos descienden en lugares alrededor de Gran Bretaña en un día cada verano. Las criaturas llegan y establecen su residencia en calles, tierras verdes y cielos antes de desaparecer horas más tarde.

El fenómeno ocurre porque las hormigas macho y reina abandonan sus colonias para aparearse cuando las condiciones son las adecuadas. Y aunque las hormigas voladoras son detectadas durante varios días a lo largo del año, la gran mayoría elige exactamente el mismo momento para salir de sus nidos.

El hecho provocó una interrupción para los británicos que intentaban aprovechar al máximo el aire libre el martes y el miércoles, cuando el país se estaba bañando con el sol y las temperaturas cálidas.

Flying ants!!!

Swarms of them flying into the sky in S Eng are being picked up as rain on the radar image this morning…!#flyingantday #flyingants 🐜🐜🐜🐜#yuk pic.twitter.com/QGOcikqJFq

— Simon King (@SimonOKing) July 17, 2019