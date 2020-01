Horror y esperanza en campo de exterminio de canguros

Chris Barton tiene una mancha de sangre en el cuello de la camisa blanca que usa debajo de su uniforme de veterinario. El hombre de 70 años sostiene un rifle calibre .22 que se vio obligado a usar contra canguros gravemente heridos que estaban sufriendo. Quiere llorar.

El campo de golf de Mallacoota fue un santuario para los animales que huían de los catastróficos incendios forestales de Australia, pero se ha convertido en un campo de exterminio.

Una muchedumbre de canguros se había reunido en el campo, el último parche de hierba verde después de que el fuego arrasara la ciudad oriental de Victoria en la víspera de Año Nuevo, destruyendo cerca de 100 casas y miles de hectáreas de hábitat nativo. Más de 4.000 lugareños y turistas tuvieron que ser evacuados por mar después de que los incendios cortaran la única carretera que permite entrar y salir de Mallacoota.

El prístino parque nacional que rodea la ciudad es el hogar de la vida silvestre nativa en una abundancia sin igual en toda Australia. Los incendios ardieron rápidamente, matando a miles de animales, e incluso aquellos que llegaron a la seguridad relativa del campo de golf a menudo resultaron horriblemente heridos.

Los cuatro canguros que Barton tuvo que sacrificar el jueves por la mañana tuvieron quemaduras de tercer grado en sus patas y rostros y sus heridas ya se estaban volviendo sépticas. No iba a ser posible tratar sus terribles heridas, por lo que los veterinarios se vieron obligados a sacrificarlos.

“Tengo pesadillas”, dice Barton, de pie en el campo de golf. Detrás de él hay una pareja sana: un canguro bebé que se alimenta de su madre. Momentos antes, había usado su rifle para sacrificar otra cría de canguro que estaba demasiado quemada para saltar. El joven macho fue sedado primero y luego sacrificado, dice el veterinario, sin dolor.

“He sido veterinario durante 40 años, y todavía no me acostumbro. La matanza al por mayor es horrible. Todavía me hace llorar”.

Las lágrimas fluyen mientras la esposa de Barton y socia de la clínica de Vets for Compassion, Elaine Ong, interviene.

“Los animales sufren igual que los humanos”, dice ella. “La comunidad nos ha estado diciendo que han pasado por tantos traumas y que están más traumatizados al ver sufrir a los animales. Así que están contentos de que podamos venir y ayudarlos”.

Es un trabajo sombrío y difícil, pero dejar que los animales angustiados sufran una muerte más lenta y dolorosa es aún peor para esta pareja que llegó de Melbourne en un viaje patrocinado por la ONG Animals Australia. Barton y Ong quieren trazar una línea bajo el horror de los incendios que quemaron casi toda la tierra alrededor de Mallacoota, permitiendo a otros comenzar la tarea de repoblar la vida silvestre y curar la tierra.

El sudeste de Australia está en medio de una sequía de tres años, y se pronostica que solo hasta abril habrá lluvias significativas.

Las condiciones han exacerbado los incendios que están ardiendo en Australia hace meses, arrasando hogares y pueblos enteros. En todo el país, se han quemado más de 7,3 millones de hectáreas de tierra, en gran parte de matorrales, bosques y parques nacionales, hogar de la amada y única vida silvestre del país.

En Nueva Gales del Sur, el estado vecino de Victoria, los ecologistas estiman que hasta 500 millones de animales pueden haber sido afectados por los incendios, y que habría millones muertos. Esa cifra incluye pájaros, reptiles y mamíferos, excepto murciélagos. También excluye insectos y ranas, lo que significa que el número verdadero es probablemente mucho mayor.

Existe el temor de que algunas especies no se recuperen; tal es el grado en que los incendios han devastado sus poblaciones.

Pero en medio de todas las sombrías noticias, todavía hay espacio para la esperanza de que el paisaje y la vida silvestre únicos de Australia puedan recuperarse.

Cuando finalmente lleguen las lluvias, muchos matorrales podrían recuperarse rápidamente, especialmente los bosques de eucaliptos donde viven y se alimentan los koalas. Las capas de ceniza dejadas por el fuego proporcionan nutrientes para las semillas de los árboles de goma australianos, que evolucionaron para sobrevivir e incluso prosperar de los incendios.

Gran parte de la vegetación que se ha quemado este verano en Australia se renovará naturalmente, y los cuidadores de koalas en Mallacoota ya se están preparando.

A poca distancia del campo de golf, los voluntarios Jack Bruce y Alyex Burges creen que pueden haber encontrado un nuevo hogar para Wilbur, un koala adulto que huyó de las llamas hace cinco días. Después de pasar un tiempo en una jaula, colgado de un tronco y envuelto en un buffet de variedades de hojas de eucalipto, regresará al monte.

En la parte trasera de la granja familiar de Bruce se identificó un barranco fértil que está relativamente indemne después de las llamas de la semana pasada. Pero cuando la pareja hizo una verificación superficial, estableció que Wilbur no iba a ser puesto en un árbol, pues sorprendentemente ya estaba ocupado.

Esta área estaba destinada a no tener ningún rastro de vida, pero en el dosel hay una koala madre sana con un bebé en la espalda. Los pájaros cantan mientras disfrutan de algunas de las 20 horas de sueño que la especie toma al día.

Volunteer wildlife workers set Wilbur the koala free in a gully in the town of Mallacoota – one of the only untouched spots in the town ravaged and cut off by fire. We spotted a healthy mother and baby in a nearby tree – signs of just how resilient the Australian bush can be. pic.twitter.com/WkhXuJI0LS

— Angus Watson (@gus_watson) January 10, 2020