¡El mejor amigo del hombre! Así es como es conocido el perro, ese ser juguetón y que te puede robar el corazón, gracias a su nobleza, lealtad, amor y muchas cosas más.

Hay de todos los tamaños: pequeños, grandes o medianos, con mucho o poco pelo. Algunos con cara de malos y otros con una cara totalmente distinta, pero todos saben como ganarnos.

Desde el año 2004 se celebra el Día Mundial del Perro, para reconocer la importancia de ellos en la vida de los humanos. Además para reconocer y sensibilizar sobre el maltrato y abandono que sufren muchos de ellos.

Por otro lado hay que reconocer que muchos caninos cumplen diferentes funciones, la mayoría son considerados como compañía en el hogar.

Pero hay otros que son entrenados para distintas tareas, como ser perros rescatistas, perros guías o que ayudan en el combate al narcotráfico.

Un amor incondicional

Un perro se encarga de brindar grandes alegrías a su dueño, siempre están en los momentos difíciles, (acaso nunca un perro ha apoyado su hocico en tu pierna para acompañarte).

También te provocan sonrisas a la hora de jugar, ¿cuántas veces llega tu perro contigo y te lleva un juguete para que jueguen juntos?

O solo están presentes para demostrarte el amor que te tienen, ¿nunca has sido despertado por los lamidos de un perro? ¿O no has visto la felicidad que muestran cuando llegas a casa?

Quizás el perro no hable, pero entiende a su dueño más de lo que imaginas y no hay nada como sentir el amor de un can.

Si todavía no has festejado o jugado con tu perro el día de hoy, todavía estás a tiempo.

