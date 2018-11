Hugo Sánchez se ofrece para dirigir al Real Madrid

El entrenador mexicano, Hugo Sánchez no tiene miedo a los retos y así lo ha demostrado una vez más, luego de proponerse para dirigir al Real Madrid.

En una entrevista con la agencia EFE, el ex jugador merengue aseguró: “Quiero el banquillo del Real Madrid, estoy preparado”. Esta no es la primera vez que se propone ya que anteriormente se había ofrecido como reemplazo de Julen Lopetegui.

Hugo Sánchez espera que en un futuro, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez le de la oportunidad de sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu.



“Lo único que puedo decir es que él me conoce, sabe de mi capacidad. Espero que algún día me dé la oportunidad como se la dio a Zidane o ahora se la está dando a Santiago Solari, lo único que necesito de él es su confianza porque no lo defraudaré, ni a él ni al madridismo”, aseguró el ex delantero mexicano.

De momento la situación para Sánchez no se ve fácil ya que este día, el Real Madrid confirmó a Solari como su entrenador hasta el 2021.

Aunque eso no parece afectar al ídolo azteca, “espero que cuando necesiten un técnico, no se olviden de mí, estoy deseoso de contribuir a la causa”.

Hay que recordar que Hugo Sánchez cuenta ya con experiencia en los banquillos luego de dirigir a: Pumas, Almería, Necaxa, Pachuca y la selección de México.

