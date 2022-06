Humor político en Venezuela: entre el riesgo, la censura y la saturación

Montado en una tarima, Alessio Vargas se encorva levemente, cambia la expresión y con un exagerado acento colombiano lanza: “A ver mijo, Nicolasito, se me para y se me arregla que no va a estar listo, lo va a dejar el transporte, como siempre hombre”.