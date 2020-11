Huracán Iota se degrada a categoría uno, según el Insivumeh

El Insivumeh informa esta mañana de martes que el huracán Iota se degradó a categoría uno.

El fenómenos actualmente está sobre Nicaragua y según el ente investigador, se debilitará más durante el día hasta degradarse a tormenta tropical.

Para mañana miércoles será depresión tropical y su centro se desplazará a El Salvador.

En Guatemala persistirán los nublados con lloviznas y lluvias intermitentes principalmente en Petén, Izabal, Franja Transversal del Norte, y en el centro y oriente.

Sin embargo, los próximos días las lluvias se generalizarán en el país como «tipo temporal».

El viento predominante será de velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora.

Hurricane #Iota Advisory 16: Iota Rapidly Weakening Over Northeastern Nicaragua. Life-Threatening Storm Surge, Catastrophic Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020