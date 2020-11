Huracán Iota se fortalece a categoría 4

EL Insivumeh informa este lunes 16 de noviembre, que el huracán Iota se ha fortalecido a la categoría 4.

Se informa que Iota podría incrementar las lluvias desde el día lunes sobre los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Norte de Huehuetenango y Quiché, noreste de Zacapa y Chiquimula.

Según el Insivumeh, Iota ingresará a Nicaragua la madrugada del martes.

El Centro Nacional de Huracanes informa que pronto se convertirá en uno de categoría 5 antes de tocar tierra nicaragüense y tiene vientos sostenidos de 155 mph (245 km / h).

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020