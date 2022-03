Identifican a una niña cuyo cuerpo fue hallado hace más de 60 años

Hace 62 años, un profesor de escuela que buscaba rocas en un desierto de Arizona hizo un horrible descubrimiento: los restos calcinados de una niña. Su identidad era un misterio y los investigadores la llamaron «Little Miss Nobody» («Pequeña Miss Nadie»).



Durante décadas, la oficina del sheriff del condado de Yavapai, en Prescott, Arizona, junto con el Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas y una larga lista de otros colaboradores han trabajado para identificar a la pequeña. Pero, a pesar de las múltiples pistas existentes, el caso seguía sin resolverse.

Esa niña tiene ahora un nombre, gracias a la avanzada tecnología del ADN.

Las autoridades la identificaron como Sharon Lee Gallegos durante una conferencia de prensa este martes. Era el caso sin resolver más antiguo que la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai ha resuelto.

Gallegos, de cuatro años, fue secuestrada mientras jugaba en el patio trasero de su abuela en Alamagordo, Nuevo México, el 21 de julio de 1960, según las autoridades. Se la llevó «una pareja que la había estado acechando», según el Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos.

Aunque la «Pequeña Miss Nadie» fue identificada, aún queda trabajo por hacer en el caso, ya que las autoridades trabajan para averiguar quién la secuestró, qué ocurrió en los días posteriores a su rapto y qué fue lo que condujo a su muerte. Los investigadores tienen algunas pistas de los primos de Gallegos, que estaban con ella en el momento de su secuestro, dijo el martes el sheriff David Rhodes.

«Nosotros, como familia, queremos dar las gracias», dijo Rey Chávez, sobrino de Gallegos, durante la conferencia de prensa. «Gracias por lo que han hecho por nosotros, gracias por mantener a mi tía a salvo y nunca olvidarla. Todavía lo estoy asimilando».

Chávez dijo que su familia describía a Gallegos como una niña muy luchadora y alegre a la que le encantaba jugar con sus primos. Su muerte y desaparición dejó un impacto duradero en los miembros de su familia y, como resultado, se consideran sobreprotectores de los niños de su familia.

Los restos de Gallegos fueron descubiertos el 31 de julio de 1960 en Sand Creek Wash, cerca de Congress, Arizona, según informó la policía en una publicación de enero en Instagram. El lugar está a más de 800 kilómetros de distancia de donde Gallegos había sido secuestrada.

En ese momento, los investigadores determinaron que los restos de Gallegos habían sido quemados entre una y dos semanas antes. Dado que no había ningún otro traumatismo evidente, la causa de la muerte era difícil de determinar y, debido a la naturaleza sospechosa del caso, la muerte de Gallegos se consideró un homicidio, dijo la policía.

Cuando fue encontrada, Gallegos medía poco más de un metro y se calcula que pesaba unos 24,9 kilos, según el Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos. Tenía el pelo castaño y vestía una blusa a cuadros, unos pantalones cortos blancos y unas sandalias de tamaño adulto que le habían recortado. También tenía las uñas de las manos y de los pies pintadas, según el centro.

Tras el descubrimiento de su cuerpo, la comunidad local recaudó dinero para comprar un ataúd y dar a la niña un entierro adecuado, dijo el centro. En su lápida se grabó su apodo «Little Miss Nobody» junto con las palabras «Bienaventurados los puros de corazón».

El rol de las pruebas de ADN

En 2021, la oficina del sheriff del condado de Yavapai se asoció con Othram, un laboratorio con sede en Texas que trabaja exclusivamente con las fuerzas del orden, para ver si las pruebas avanzadas de ADN podían ayudar a resolver el misterio de la llamada «Pequeña Miss Nadie».

Othram recibió el caso en diciembre de 2021 y declaró la identidad a las autoridades en febrero de 2022, dijo la doctora Kristen Mittelman, jefa de desarrollo de negocios de Othram.

La evidencia no siempre es lo suficientemente fuerte para la reconstrucción y la construcción de un perfil de ADN, dijo Mittelman. Pero la mejora de la tecnología significa que el laboratorio puede construir perfiles de ADN que tal vez no eran posibles en el pasado.

El Sistema Combinado de Índices de ADN del FBI, también conocido como CODIS, por sus siglas en inglés, es la tecnología estándar que se utiliza actualmente en las pruebas forenses, dijo Mittelman. El CODIS examina 20 marcadores de ADN y compara a una persona con una base de datos conocida de miles de perfiles de ADN de delincuentes conocidos.

Pero esa tecnología, que no se introdujo hasta los años 90, es limitada, porque una niña como «Little Miss Nobody» no estaría en la base de datos, ya que no es una delincuente, dijo Mittleman.

«Lo que hace nuestra tecnología (…) es que mira cientos de miles de marcadores y es capaz de evaluar su identidad sin que esté presente en ninguna base de datos», dijo.

Los expertos pueden resolver muchos casos en pocas semanas por US$ 5.000 o menos, dijo Mittelman. Para ayudar a cubrir los costos, Othram creó una red de personas que se preocupan por los crímenes no resueltos y financian cada caso por medio de crowdfunding cuando no hay otra financiación disponible.

El caso de la «Little Miss Nobody» fue financiado por crowdfunding en aproximadamente un día, dijo.

«Demuestra el interés de la gente por encontrar la respuesta a este caso y averiguar quién era esta niña», dijo Mittelman.

*Con información de CNN