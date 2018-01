Llueven iguanas congeladas en una inusual y fría Florida

Los habitantes de Florida están habituados a que sucedan cosas extrañas, pero nadie los había preparado para esto: la inusual ola de frío está haciendo que las iguanas caigan congeladas de los árboles.

Iguanas congeladas están cayendo de los árboles en Florida por el frío intenso, pero no están muertas https://t.co/HE1EJ7vOzB pic.twitter.com/6aeKA9YRzd — CNN en Español (@CNNEE) January 5, 2018

Puedes leer: El frío extremo en el norte está matando a los tiburones

La bomba ciclónica que azota con su frío ártico el este de Estados Unidos llevó nieve al norte de Florida por primera vez en tres décadas y causa desde el miércoles temperaturas tan bajas como 0 a 4ºC incluso en algunas áreas del sur de este estado. Muchas personas carecen de calefacción y no tienen ropa de invierno para sobrellevar estas temperaturas en una latitud normalmente cálida. Pero también hay otros animales pasando dificultades, particularmente los manatíes, las tortugas y las iguanas.

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off … After another cold night, though, he’s probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 5, 2018

El jueves, el columnista del Palm Beach Post Frank Cerabino publicó una foto de una iguana verde, congelada y patas arriba, en el borde de su piscina.

Esta es la escena en la piscina de mi jardín en esta mañana de 4ºC en el sur de Florida: una iguana congelada”, escribió.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 4, 2018

Otros usuarios de Twitter también han publicado fotos de iguanas congeladas, caídas de los árboles.

“Oh, ustedes los del norte, con la nieve que les cae aguanten”, escribió la usuaria @Middlesomething. “Aquí en el sur de Florida tenemos iguanas congeladas cayendo de los árboles. ¡Traten de palear eso!”.

Oh, you people up north, with your falling snow…suck it up. Here in South Florida, where temps have dropped into the 30s and 40s, we have frozen iguanas falling from trees. Try shoveling that! — Linda Donahue (@Middlesomething) January 4, 2018



A cerca de 4ºC, las iguanas verdes se pueden quedar inmóviles por la falta de flujo sanguíneo. Las iguanas grandes se vuelven muy lentas e incluso caen de los árboles con 10ºC”, explicó Sarah Lessard, portavoz de la Comisión para la Conservación de la Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

[disclaimer] Yes, there are iguanas falling out of trees here. No, they’re not dead (they’re in sudden “hibernation” due to low temps). No, I’m not minimizing the suffering of those dealing with sub-Arctic temps. Yes, this is satire. — Linda Donahue (@Middlesomething) 5 de enero de 2018

Calor de hogar

También docenas de manatíes están buscando calor en las aguas tibias cercanas a una planta de la autoridad eléctrica (FPL) de West Palm Beach, según fotos publicadas en Twitter por la reportera de CBS Matzine Bentzel.

Manatees having a morning snack a @PortEverglades. Staying warm in inland canal. Always great to see them! @CBSMiami pic.twitter.com/gudjp1TTbL — Ted Scouten (@CBS4Ted) 5 de enero de 2018

Comentarios

comentarios