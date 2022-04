Imágenes fuertes: en la ciudad ucraniana de Bucha, los cuerpos sin vida yacen en las calles

Luego que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmaran la muerte de al menos 1 mil 300 civiles en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, las autoridades ucranianas encontraron los cuerpos de personas vestidas con ropa de civil que estaban esparcidos en una calle de Bucha, una ciudad al noreste de Kiev recuperada por las fuerzas de Ucrania tras haber estado en poder de las tropas rusas.

Los cuerpos de al menos 20 hombres civiles fueron encontrados tirados en una calle de la ciudad de Bucha, al noroeste de Kyiv, tras la retirada de las fuerzas rusas del área, en unas impactantes imágenes que publicó AFP este sábado.

Las personas muertas, todas vestidos de civil, se encuentran en una variedad de poses extrañas, algunos boca abajo contra el pavimento, otros boca arriba con la boca abierta.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022