Imponen multas a unidades del Transurbano por aumento del pasaje

La Superintendencia de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala realizó operativos en unidades del Transurbano esto tras denuncias de cobros desmedidos.

El defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público del Procurador de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Transporte Público de la Municipalidad de Guatemala realizaron varias verificaciones de medidas en unidades del Transurbano en el Parque Colón de la zona 1 capitalina.

Según detalló, se impusieron multas para las rutas 262, 302, 301, 271 y 312 ya que tenían llantas en mal estado, otro por no contar con gel para desinfección de manos, por no contar con termómetro, en un caso el piloto no llevaba puesto el uniforme. Todas fueron multadas por el aumento del pasaje. Las sanciones van desde Q250 hasta Q5 mil.

Edgar Guerra informó que las denuncias fueron por parte de los usuarios pues las tarifas autorizadas van desde Q1.10 hasta Q2.50.

La PDH informó que se continuarán las verificaciones en las unidades ya que también se ha denunciado sobrecarga en ciertos horarios