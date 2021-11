Importancia de fomentar la lectura y la poesía en los niños

Muchos niños prefieren los clásicos cuentos infantiles pero la poesía también es una excelente herramienta para estimular el aprendizaje, mejorar el vocabulario y fortalecer los vínculos afectivos. De hecho, la poesía infantil es mucho más que un entretenimiento, es un recurso educativo que estimula el desarrollo emocional, cognitivo y comunicativo, a la vez que potencia la adquisición de nuevos conocimientos y valores estéticos.

Se ha podido apreciar que, en comparación con los niños que crecen escuchando solo cuentos infantiles, aquellos que disfrutan de la poesía desarrollan mejores habilidades lingüísticas y cognitivas y tienen una expresión corporal más espontánea. Sin embargo, estas no son las únicas ventajas de la poesía para los niños, hay muchas más.

Muchos padres piensan que la poesía es simplemente una forma de expresión más bonita pero en realidad es mucho más que eso. La poesía también es estética, ritmo, creatividad, imaginación y conocimiento. La poesía no solo entretiene a los niños sino que estimula su desarrollo.

Ventajas de leerles poemas a los niños

Favorece el desarrollo del lenguaje ya que suele utilizar frases más complejas y elaboradas que los cuentos.

Desarrolla nuevas habilidades comunicativas y potencia la expresión verbal, fundamentalmente a través de las rimas.

Enriquece la asimilación y el uso de nuevas palabras que amplían considerablemente el vocabulario infantil.

Permite apreciar la musicalidad y las imágenes del lenguaje con mayor facilidad.

Favorece la comprensión de conceptos cada vez más complejos que estimulan el desarrollo del pensamiento y el lenguaje.

Estimula el gusto por la lectura, lo que favorece la formación del hábito de leer desde edades tempranas.

Fortalece el vínculo afectivo del niño con sus padres, a la vez que le ayuda a expresar libremente sus emociones.

Fomenta la creatividad, la imaginación y la comprensión, lo cual es muy importante a la hora de resolver los conflictos que pueden aparecer en la etapa infantil.

Estimula la memoria auditiva y rítmica de los niños, así como la memoria visual.

Promueve la formación de valores estéticos ya que la poesía siempre es una expresión de la cultura y la sociedad en la que el niño se debe insertar.

Potencia el aprendizaje artístico a través del ritmo y la musicalidad.

Favorece el aprendizaje significativo de nuevos conocimientos que ayudan a formarse una visión del mundo más integradora.

En el contexto de la conversación

«Hay que ver el ambiente gráfico del momento. Entrevisté a los niños para saber qué es lo primero que ven. Así como el tamaño de letra para que se les facilite leer. Los niños buscan algo que los invite a leer que no sea aburrido», asegura Ana Paula Batres.

«Niños más pequeños se interesan en poemas que son más sencillos. Con este cuaderno de actividades complementan el estudio de la poesía. Luego harán sus propios versos. Están adaptados al currículum nacional base», asegura Maríafely Morales.

«Tengo una página en Facebook en donde hay niños declamando de diferentes edades. Se les enseña a cómo vivir la poesía. Algunos niños han cambiado actitudes por memorizar un poema», asegura Maríafely Morales.

«Cuando conocí el proyecto era un libro corto, pero vi la oportunidad de agregarle más interacción. La lectura les llama la atención cuando se les invita a imaginar. Propuse grabar a Maríafely declamando y poner códigos QR para que los niños accedieran», indica Ana Paula Batres.

«Hicimos un equipo valioso con Ana Paula. Juntas creamos muchas cosas. Ella más avanzada en la tecnología. Para hacer algo entretenido y que se adapta para que lo jueguen en familia y en las aulas».

«Los padres a veces no saben. Investigué y entrevisté a familias completas. Muchos papás me daban su interés en la poesía pero no sabían nada. Gracias a la práctica es importante llevar el aprendizaje constructivo».

«En los momentos de la pandemia le ayuda a los niños a abstraerse del encierro y de no tener muchos amigos. De educarse mientras se ríen y se divierten».

