Imputan delitos a exdiputados en caso Asalto Al Ministerio De Salud

Cuatro ex diputados del congreso vinculados al caso Asalto Al Ministerio De Salud, se han presentado ante el juzgado de mayor riesgo D, en donde el Ministerio Público les ha imputado delitos por tráfico de influencias.

La acción era la misma, según la investigación preliminar del ministerio público, aprovecharse de su cargo como diputados al congreso de la república para así presionar al ex ministro de salud Jorge Villavicencio y lograr que este creará plazas afines a sus conocidos aunque estos no estuviesen aptos para el cargo o no se presentaran a laborar.

#AsaltoAlMinisterioDeSalud @MPguatemala imputa delitos a los exdiputados Ronald Arango, Humberto Sosa, Marco Antonio Lemus y Aracely Chavarría por supuestamente haber influido en el ex ministro de Salud para obtener plazas fantasma en esa cartera. Vía @Sosegueda2287 pic.twitter.com/O2nEiXuOrC — Canal Antigua (@CanalAntigua) January 30, 2020

Por estas acciones, el Ministerio Público ha imputado delitos en contra de los ex parlamentarios Aracely Chavarría, Ronald Arango, Humberto Sosa y Marco Antonio Lemus.

Tras conocer las imputaciones, se procedió a compartir los indicios que la investigación arroja hasta el momento, algunos de estos fueron discutidos por los abogados y posterior al análisis, decidió suspender la audiencia y re programarla para el 11 de febrero, fecha en la que se les consultará a los ex diputados si desean rendir declaración para defenderse de los señalamientos en su contra.

