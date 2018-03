Presentan inconformidad por compra de pintura para “Pintemos la 9a. avenida”

La compra de pintura para el proyecto de la Municipalidad de Guatemala “Pintemos la 9a avenida” recibió una objeción por parte de uno de los oferentes del concurso subido al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala, Guatecompras, debido a que las autoridades ediles adquirieron el producto a un precio mayor al ofrecido por dicha compañía.

La inconformidad fue interpuesta por el representante legal de una de las empresas interesadas (Global Roofing and Construction, S.A.), la cual se encuentra en el concurso “Pintemos la 9a. avenida en un día” identificada con el NOG 7733798.

Podrían explicar por qué se adjudicó el proyecto a Grupo Solid cuyo valor de oferta es mayor al nuestro, ya que consideramos que nuestro precio es bastante competitivo, además que cumplimos con todos los requisitos solicitados en las bases de este evento, o eso se debió a la donación realizada con anterioridad por la misma empresa”, detalla la inconformidad.

La firma manifiesta que se habría beneficiado a la compañía que donó la pintura para dicha obra, llevada a cabo ayer, 10 de marzo.

Si no se debió a la donación realizada por Grupo Solid, podrían explicarnos cómo fue el proceso o el método utilizado para determinar al ganador, o bien podrían subir las actas del proceso de adjudicación, para quitarnos las dudas generadas”, concluye la queja.

Empresa beneficiada

A la empresa Grupo Solid, que distribuye Pinturas La Paleta, se adjudicó la compra de 542 galones de pintura, la cual, a su vez, ya había donado 926 galones para pintar 1.5 km de fachadas de inmuebles a lo largo de la referida arteria de la zona 1.

La oferta de Grupo Solid fue de Q64 mil 127, pero hubo otras seis empresas que lo hicieron con montos menores a esta suma. Carlos Sandoval, vocero edil, en declaraciones anteriores a este medio aseguró que la compra se adjudicaría a la compañía que hiciera la oferta más baja y que cumpliera con todos los requisitos.

Sandoval explicó que las 11 empresas oferentes obtuvieron la misma calificación en términos de calidad del producto. Sin embargo, en el tiempo de entrega inmediato y en el plazo de crédito, Grupo Solid hizo la mejor oferta, por lo cual se les adjudicó la compra.

Casas a medio pintar

La finalidad de “Pintemos la 9a. avenida” era revitalizar la fachada de al menos 117 inmuebles del sector. Sin embargo, vecinos denuncian que se dejaron algunas casas a medias, y en otras de dos niveles solo pintaron el área que corresponde al primer piso.

En cuanto a las casas a medio pintar, el portavoz municipal aseguró que “algunos propietarios no quisieron participar en la actividad y los segundos niveles no se pintaron para no arriesgar al voluntario. El proyecto tiene que finalizar y de eso se hará cargo la municipalidad”.

