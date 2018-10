Este iceberg en la Antártida deja perplejos a los científicos

Científicos de la NASA quedaron perplejos cuando un avión de la operación IceBridge descubrió y pudo fotografiar un iceberg con una peculiar forma.

El gran trozo de hielo tiene una forma rectangular, como si se tratara de una obra hecha por el hombre. Sus bordes son inusualmente rectos, más de lo común en estos casos.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z

— NASA ICE (@NASA_ICE) October 17, 2018