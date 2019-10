Indigente maravilla con su extraordinaria voz (Video)

La impresionante indigente que se volvió viral por su maravillosa voz ha sido identificada como una mujer rusa que se mudó a los Estados Unidos hace décadas.

La mujer reveló que cayó en tiempos difíciles y se quedó sin hogar después de que le robaron su preciado violín.

La cantante de dulce voz fue filmada por un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Se cruzó con la indigente en una plataforma de metro, parada con un puñado de bolsas y un carrito lleno, mientras interpretaba una canción excepcional.

El sargento Héctor Guzmán estaba tan impresionado por su talento que compartió el video en línea, obteniendo 270,000 visitas en tres días.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019