¡Indignante! La afirmación de pedófilos «nacidos no hechos» llama el abuso infantil como una «orientación sexual»

Los cerebros de los pedófilos están conectados desde el útero y nada puede cambiarlos, según un estudio realizado por un destacado médico.

¿Esta investigación servirá para dar a los depredadores sexuales infantiles más derechos que sus víctimas?

El Dr. James Cantor, neurocientífico del Centro de Adicciones y Salud Mental (CAMH, por sus siglas en inglés), ha desencadenado controversia con una entrevista reciente en la que argumenta, basado en escáneres cerebrales por IRM de abusadores de menores condenados, que «la pedofilia comienza en el útero «.

No se examinaron cerebros de bebés o niños. Sin embargo, enfatizó que hasta la fecha ninguna cantidad de tratamiento ha sido capaz de convertir a los pedófilos en «no pedófilos».

En un momento de la entrevista, parecía que Cantor estaba siendo demasiado amable con los «pedófilos inactivos» , ya que el médico se refiere cortésmente a aquellas personas que se abstienen de actuar sobre sus impulsos secretos más oscuros.

Argumenta que hay una diferencia entre un llamado «pedófilo inactivo» que no ha cometido ningún delito y un depredador sexual que ha violado a un niño.

«No hay nada en un pedófilo que nunca ha tocado a nadie, nunca ha visto pornografía infantil, tiene un patrón de interés sexual que no pidió y del que no puede deshacerse. ¿Qué hizo mal?» , Preguntó Cantor. «¿De qué le estoy culpando?».

I'm aware this is a focus of yours. But here and elsewhere I'm only seeing studies of adult sex offenders, and your sample is heavily skewed towards the feeble-minded (because they're the ones who get caught?). Is pedophilia a product of brain damage or something else? — Rickie Tickie Tavvie (@RickyVonMeader) January 5, 2019

Ese comentario parece bastante justo. Mientras el desviado sexual pueda controlar sus impulsos antinaturales y no dañar a nadie, mientras busca ayuda profesional, no hay razón para castigar a esa persona. No se ha cometido ningún delito.

Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si el uso de Cantor del término “patrón de interés sexual” es solo otra forma de decir ‘orientación sexual’. Algunos temen que realmente se dirija esta discusión sobre la pedofilia y sus supuestos comienzos en el útero.

¿Desde el útero hasta la «orientación sexual» pedófila?

Ha habido una campaña activa durante años, y no menos importante en la academia, para clasificar la pedofilia no como una especie de desviación sexual digna del oprobio más duro de la sociedad, sino más bien como una ‘orientación sexual’.

En otras palabras, en el mismo estadio que la multitud LGBTQS (he agregado una ‘S’ para ‘Straight’ ya que este grupo tiende a quedar fuera de juego en estos días).

Esto me parece una política más de identidad, donde ahora los depredadores sexuales, las supuestas «víctimas de la naturaleza», tienen derecho no solo a una clasificación especial entre las orientaciones sexuales, sino también a nuestra simpatía. Los principales medios de comunicación también han estado buscando activamente esta línea de pensamiento.

Yes we should make it easier for pedos to come forward if they haven’t abused someone so they can get treatment. No P should not be part of LGBT because it is a category that is *inherently* abusive. P is a mental illness, not a gender. — Mitch Downey (@m_downey) January 5, 2019

Cuando un usuario de Twitter exclamó que “ No debería ser parte de LGBT porque es una categoría que es inherentemente y abusiva. Es una enfermedad mental, no un género», Cantor no estuvo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación, pero solo corrigió al comentarista, recordándole que «ser un género no es lo que pone algo en la lista”.

Take what you just said to it's logical conclusion: If pedo committing abuse wants help to stop, you DON'T want him to come in to get it? (Being a gender is not what puts something in the list.) — Dr. James Cantor (@JamesCantorPhD) January 5, 2019

*Con información de RT

Comentarios

comentarios